今回は、むくみに効く食べ物をご紹介します。 ★カリウムカリウムには、体内の塩分を排出させ、むくみ対策に有効です。カリウムを多く含む食材としては、アボカド（720mg）、バナナ（360mg）、ほうれん草（690mg）などが有名です。★クエン酸クエン酸には、肝臓で脂肪の代謝を高め、体内の老廃物を分解・排出する働きがあり、血行をよくするビタミンCが含まれているため、むくみ対策におすすめです。クエン酸を多く含む食材