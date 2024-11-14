むくみ解消ストレッチ MOTION イスに浅く腰掛け片足を前に伸ばし、踵を床につけます。両手を立てている膝の上に置き、ゆっくりとイスを後方に移動させ、ふくらはぎ・膝・ももの裏を伸ばします。【スッキリPOINT】イスを後方に移動させながらカラダをゆっくりと前方に倒していくとより効果的です。背中は丸めないように注意してください。【監修】スポーツクラブNASスポーツ健康医科学研究室後藤 真二「文：けんこうフィットNE