±¿Å¾Ãæ¤ÎÃËÀ­¤Ï°Õ³°¤È½õ¼êÀÊ¤Î½÷À­¤Î¸ÀÆ°¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÉÔÍÑ°Õ¤Ê°ì¸À¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¼ÖÃæ¤ÇÆó¿Í¤È¤âÌµ¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èá»´¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤ÎÃËÀ­ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢½õ¼êÀÊ¤Î½÷À­¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿°ì¸À¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú£±¡Û¡Ö¤¢¡¼¡ª´í¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÃËÀ­¤Î±¿Å¾¤ò²á¾ê¤ËÉÝ¤¬¤ë¡£¡ÖÁ´Á³´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±¿Å¾¤òÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æµ¤Ê¬¤òÂ»