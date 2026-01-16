ニューストップ > 恋愛ニュース > 無駄な時間をすごすのも大事？男子が結婚を意識する瞬間9パターン 男の本音 恋人・カップル 結婚 恋愛コラム オトメスゴレン 無駄な時間をすごすのも大事？男子が結婚を意識する瞬間9パターン 2026年1月16日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 男子の心に結婚の文字がちらついた瞬間をまとめています！ 家でぼーっとするなど、会話がなくても気まずさを感じなかったとき 情けない姿を見せてもやさしく笑ってくれたとき、料理姿を見たときなど 記事を読む おすすめ記事 「スパーリングをしていた」大学生が死亡 通報した知人も県外で死亡していた 福岡県警 2026年1月15日 21時28分 夫を元気づけたい…乳がん全摘手術を控えた46歳妻の願い 4人のプロが集結し“太陽のようなおっぱいアート”を制作 2026年1月15日 13時20分 猛暑対策で水道基本料金 無料へ 東京都 2025年夏に続き4カ月間 2026年1月16日 0時27分 2歳児が洗濯機に落下し死亡 「助けることなくその場を離れた」父親を逮捕 2026年1月14日 21時1分 JFA、影山雅永氏への懲罰決定「未成年者に対する永久的活動禁止」 児童ポルノ閲覧で有罪判決…昨年契約解除 2026年1月15日 18時36分