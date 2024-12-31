新年を一緒に迎える「年越しデート」。特別な時間を共有したら、ふたりの距離が一気に縮まりそうですが、幸せを確実なものにしたければ、細心の注意を払う必要があるかもしれません。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性92名に聞いたアンケートを参考に「だったら来るなよ！年越しデートでのタブー行動」をご紹介します。【１】「寒すぎ！」「人が多すぎ！」と文句ばかり言う「せっかくの年越しなのに楽しむ気ゼロかよ