ニューストップ > ライフ総合ニュース > 男性が口にしがちな昭和的価値観 「専業主婦になれるから女性は楽」 非モテ女子・男子 女の本音 恋愛コラム スゴレン 男性が口にしがちな昭和的価値観 「専業主婦になれるから女性は楽」 2026年1月24日 13時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性がイラッとする、男性が思わず口にしがちな昭和的価値観を紹介している 女性なら家事全般はできて当たり前、専業主婦になれるから女性は楽 朝起こすのは女性の役目、女性の浮気は男性より罪が重いなど 記事を読む おすすめ記事 【速報】埼京線車内で17歳少年が“ハサミ”突きつけ現行犯逮捕…埼京線や京浜東北線で運転見合わせ 2026年1月23日 16時58分 警察官、退店しない酔客の顔殴る 迷惑行為の通報で駆けつけたのに 2026年1月22日 16時20分 高市首相、国会議員から「ボロッカスに言われた」 メイク激変のウラ話「1人とんでもない人がいて」 2026年1月23日 18時36分 「しょっぱい」調理実習で作ったピザ 腹痛・吐き気を訴えた生徒6人を病院に搬送 北九州市 2026年1月23日 19時14分 ギャル曽根 大食い大会のギャラ事情が衝撃すぎ 壮絶だった「船で採れたての…」「塩抜きしてキレイにしてないと、こんな味がするんだ」 2026年1月23日 20時48分