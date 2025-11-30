受験勉強中は、他人の優しい一言が心に響くもの。毎晩の「おやすみ」のタイミングでは、彼女にどんな言葉をかけるといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性116名に聞いたアンケートを参考に「受験勉強中の彼女を感激させる『おやすみLINE』」をご紹介します。【１】「先に寝てごめん！」と冗談っぽく謝る「多少は『もう寝るの？』って気持ちがある（苦笑）」（10代女性）というように、受験勉強中の女性は「夜更