子供のように「ただの遊び」ではなく、大人は基本的に何かを懸けてジャンケンを行っています。それだけに、ジャンケンにおいての言動ひとつで男の度量を測る女性もいるようです。そこで今回は、スゴレンの女性読者に向けた調査の結果を参考に、「『男らしくない！』と思われるジャンケン９パターン」をご紹介いたします。【１】グー、チョキ、パー以外を出し「これは無敵だ」と言い放つ。「子供じゃないんだから…」（１０代女性）