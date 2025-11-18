ダイエットは女性の永遠のテーマ。痩せること＝美しいと考える女性も多いので、他人から「ぽっちゃりしてるね」なんて言われるとショックを受けるひともいるはず。でも、女性らしい丸みはチャームポイントにもなりえるって、ご存知でしたか？今回は男性へのアンケートから、「意外に男性ウケがいい『ぽっちゃり』部位」を探ります。【１】上着を脱いだときに露出するプニプニと柔らかい二の腕上着を脱いだときに露出するプニプニ