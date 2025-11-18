気候も爽やかで、女性を連れ出すには最適な行楽シーズン。二人で一緒に汗を流せれば距離もグッと縮まりそうですが、どんなスポーツを口実にすると、誘いに乗ってもらえるのでしょうか。そこで今回は10代から30代の独身女性176名に聞いたアンケートを参考に「『この秋、チャレンジしてみない？』と女性を誘う口実になりそうなスポーツ」をご紹介します。【１】ムリなく会話しながら運動できそうな「ウォーキング」「ガツガツ必死に