東海地方は、秋晴れは続かず、明日18日(土)は天気が下り坂でしょう。はじめ晴れ間がある所も、次第に雲が広がり、午後は岐阜県から雨が降る見込みです。来週は、秋が深まり、この時期らしい気温に落ち着くでしょう。ようやく秋服を着られる日が多くなりそうです。今日17日は晴れて暑い今日17日は、爽やかな秋晴れになっています。午後も安定して晴れて、洗濯物がよく乾くでしょう。ただ、最高気温は、名古屋や岐阜で29℃など、真夏