27日(土)の関東地方は梅雨前線が停滞する中、二つの台風の接近に伴い、大雨となる所があるでしょう。いったん雨がやんでも再び降りだして、急に強まることが考えられます。局地的には非常に激しい雨が降るでしょう。夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。朝は千葉県で非常に激しい雨を観測ダブル台風はどこ今日27日(土)の関東甲信地方は、明け方にかけて広く