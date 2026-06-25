台風7号は26日(金)にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美を直撃し、27日(土)には九州から関東に接近するおそれがあります。台風8号は27日(土)に低気圧に変わり、東日本に近づく予想です。また西日本や東日本に延びる梅雨前線の活動が活発で、台風接近前から九州から関東で大雨となるでしょう。各地の大雨や暴風の警戒期間をまとめました。ダブル台風が北上梅雨前線が活発化台風7号は26日(金)にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美に接近