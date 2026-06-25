梅雨前線や低気圧の影響で九州や四国で記録的大雨となっていて、長崎県では72時間降水量が500ミリを超えた所があります。27日にかけて台風7号が南西諸島や西日本、東日本に接近するおそれがあり、九州・沖縄から関東では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫などに警戒・注意が必要です。九州・四国で記録的大雨長崎県では降水量が500ミリを超える梅雨前線や低気圧の影響で、昨日24日から今日25日にかけては、九州北部や四