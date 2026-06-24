この先の東北地方は、台風7号の動きに注意が必要です。27日(土)から28日(日)にかけては、台風7号や梅雨前線の影響で東北南部を中心に雨が降り、雨や風が強まるおそれがあります。なお、進路予想には幅があるため、最新の台風情報に注意してください。27日(土)〜28日(日)は台風7号の動きに注意明日25日は、北部は晴れ間が出る見込みです。一方、南部は太平洋側を中心に雨の降る所があるでしょう。26日(金)は低気圧が東北付近を通過