九州北部地方(山口県を含む)の長崎県、熊本県では24日昼過ぎにかけて、佐賀県では24日明け方から昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを一段高めていただき、地元気象台が段階的に発表する防災気象情報やキキクル(危険度分布)等の情報を確認してください。長崎県・熊本県・佐賀県「線状降水帯」発生の可能性災害発生の危険度が高まる気象庁は23日23時