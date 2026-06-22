明日23日からの向こう1週間、前半は比較的気温の上昇が抑えられる所がありますが、後半は厳しい暑さが戻る所が多い見込みです。少し暑さが緩んだ後の気温上昇は熱中症リスクを高めるため、体調管理にお気をつけください。沖縄は、危険な暑さの日が多く、積極的な熱中症対策が必要です。前半は暑さが緩む所も後半は熱中症リスク高まる札幌と仙台では、明日23日は寒気などの影響で、最高気温は18℃にとどまりますが、その後は27℃