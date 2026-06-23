今日23日、仙台管区気象台は東北の3か月予報を発表しました。7月と8月の気温は平年並みか高く、梅雨明け前後から夏本番にかけて暑さに注意が必要です。一方、9月の気温はほぼ平年並みの見込みで、暑さはいったん落ち着くでしょう。ただ、7月は梅雨末期の大雨、9月は秋雨前線や低気圧による大雨にも注意が必要です。【7月】梅雨末期の大雨と蒸し暑さに注意7月は、梅雨前線や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでし