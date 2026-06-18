今日18日の日没後、西の空では月が金星・木星・水星に接近します。全国の広い範囲で見られるチャンスがありますが、急な雷雨などに注意してください。月が金星・木星・水星に接近今日18日の夜は、西の空で月が金星、木星、水星に接近します。日没後、西北西の低い空で、月齢3の細い月が、金星のやや高い位置に近づいて見えます。また、木星、水星も近くに見え、斜めに並ぶ様子を観察することができそうです。水星が観察できるのは