今日17日(水)は、梅雨の晴れ間となった関東甲信地方や東北地方を中心に気温が上がりました。真夏日(最高気温が30℃以上)地点数は、今月1日(月)以来16日ぶりに100地点を超えています。暑さのピークは明後日19日(金)です。引き続き、熱中症にご注意ください。16日ぶりに真夏日100地点超今日17日(水)は、日差しと暖気の影響で、関東甲信地方や東北地方を中心に気温が上がりました。最高気温は山形市で31.4℃、福島市で32.0℃、長野市