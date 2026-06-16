関東では今日16日は晴れて、最高気温は昨日15日より大幅に高くなるでしょう。東京都心は28℃と7月上旬並み、前橋市や熊谷市では30℃と真夏日となりそうです。今週後半から梅雨前線が北上し、梅雨空の日が増えるでしょう。日々の気温差が大きくなりそうです。今日16日は関東は広く晴れ気温上昇今日16日は関東ではおおむね晴れて、日差しがたっぷりと届くでしょう。昨日15日の関東は梅雨寒となりましたが、今日16日は気温がグング