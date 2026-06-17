今日17日は活発な梅雨前線の影響で九州や奄美、沖縄で大雨の恐れがあります。午前5時現在、奄美の一部にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。昼頃にかけて雨量が増えて、大雨災害のリスクが高まる可能性があり、警戒が必要です。奄美にレベル4土砂災害危険警報非常に激しい雨も観測今日17日は梅雨前線が九州の南から奄美付近に停滞し、活動が活発になっています。奄美大島の伊仙町では午前2時42分までの1時間に51.0ミリ