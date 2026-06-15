東海地方は、この先2週間は、曇りや雨の日が多くなるでしょう。晴れるタイミングで、洗濯物を外に干したりなど、日差しを有効にお使いください。今日15日(月)は午後は広く晴れ間も山間部を中心に、にわか雨に注意今日15日(月)の東海地方は、明け方まで雨の降った所が多くなりましたが、低気圧に伴うまとまった雨雲は、東へ遠ざかっています。正午現在、雲が多いながらも、所々で晴れ間が出ていますが、一部で雨雲がわいてきてい