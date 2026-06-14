18日(木)頃から梅雨前線が本州の南岸沿いに停滞するでしょう。九州から関東で雨の降る日が増えそうです。北陸や東北南部、東北北部も次第にぐずついた天気となり、梅雨入りとなるでしょう。一方、沖縄は梅雨明けの可能性があります。18日(木)頃から九州〜関東で雨の日が多くなる沖縄は梅雨明けか15日(月)も梅雨前線上の低気圧が本州の南を進むでしょう。九州から関東の太平洋側では午前中は雨の降る所がありそうです。東北や北海