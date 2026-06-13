今日13日(土)も北海道から関東では大気の状態が不安定です。午後は山沿いを中心に雨雲が発達しやすく、局地的には激しい雨や雷雨となりそうです。急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうにご注意ください。今日も関東から北海道は大気の状態が不安定上空5500m付近にはマイナス15℃以下とこの時期としては強い寒気が流れ込んでいます。この寒気が昨日12日(金)は関東付近まで南下して広く大気の状態が不安定になり、東京都