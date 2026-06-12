関東地方は今日12日(金)、雲が広がりやすく、にわか雨の所もあるでしょう。最高気温は25℃前後の所が多く、蒸し暑さが続きそうです。週末は晴れ間が戻り、最高気温30℃近くまで気温が上がる所もありますが、来週は再び雨の日が増え、気温の変化が大きくなりそうです。今日12日(金)は雲が広がりやすく所々で雨今日12日(金)の関東は湿った空気の影響で、はじめ晴れ間があっても次第に雲が広がるでしょう。大気の状態が不安定となるた