近畿地方は6月4日頃に梅雨入りしましたが、雨の日はまだ少なく、この先も日差しに恵まれて洗濯日和の日が多いでしょう。一方で、12日(金)までは一部でにわか雨の可能性があり、注意が必要です。18日(木)頃からは梅雨空が続く見込みで、来週にかけての晴れ間が貴重になるでしょう。日差しを有効にお使いください。12日(金)までにわか雨に注意13日(土)は絶好の洗濯日和に今日11日から13日(土)にかけては、高気圧に覆われてカラッと