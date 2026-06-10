今日10日夜から明日11日明け方にかけて、空では見逃せない天体ショーが楽しめそうです。見どころはまず、月と土星の接近です。13日にかけては火星にも近づきます。さらに、今日10日夜の西の空には、金星と木星の接近も見られ、晴れた地域では惑星たちの共演を観察できるでしょう。月が土星、火星の目印に明日11日にかけて、夜空の2つの天体ショーに注目です。6月の土星は深夜、火星は未明に東の空から昇ってきます。日の出約1時間