沖縄・奄美では梅雨前線の活動が活発となり、明日11日(木)にかけて大雨となるおそれがあります。発達した雨雲がかかる所では、警報級の大雨となる可能性もあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒が必要です。梅雨前線が停滞沖縄・奄美で大気の状態が非常に不安定今日10日(水)は、梅雨前線が東シナ海から日本の南に停滞し、前線上を低気圧が進む見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、沖縄や奄美では