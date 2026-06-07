今日7日(日)は、関東甲信と東海で梅雨入りとなりました。今年は梅雨入り前から台風6号の影響で、6月としては記録的な大雨となりましたが、この先1か月は沖縄や西日本〜東日本の太平洋側では平年より雨量が多くなる予想です。目先、来週は、沖縄・奄美では梅雨末期の大雨に警戒が必要です。7日(日)関東甲信と東海で梅雨入り今年(2026年)の梅雨入りは、奄美で5月3日頃(平年より9日早い)、沖縄で5月4日頃(平年より6日早い)と、いず