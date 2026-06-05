西日本や東日本では6月に入り、アジサイの開花ラッシュで各地で見頃を迎えています。今日5日(金)は、徳島と福井、銚子で開花の発表がありました。今日は徳島・福井・銚子でアジサイが開花今日5日(金)は、徳島と福井、銚子で、アジサイの開花の発表がありました。徳島:平年より6日早く、昨年と同じ福井:平年より11日早く、昨年より5日早い銚子:平年より9日早く、昨年より8日早い各地とも平年より早く、1週間から2週間ほど早く開花し