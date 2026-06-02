四国地方(徳島・高知)、九州南部(宮崎・鹿児島:奄美地方除く)では、明日3日にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを一段高めていただき、地元気象台が段階的に発表する防災気象情報やキキクル(危険度分布)等の情報を確認してください。四国、九州南部(奄美除く)で「線状降水帯」発生の可能性災害発生の危険度が高まる気象庁は今日2日午前10時過ぎ、気象解