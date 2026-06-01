台風6号は、今日1日夜は沖縄本島に、明日2日午前中は奄美に最も接近する見込みです。沖縄・奄美では、明日2日にかけて、大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。なお、奄美では、明日2日の明け方から昼前にかけて、線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄本島で最大瞬間風速40メートル超台風6号は、今日1日(月)午後4時には那覇市の南西にあって、1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいるとみられ