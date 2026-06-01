台風6号は暴風域を伴ったまま2日(火)から3日(水)にかけて九州から関東に接近する見込みです。九州から関東は太平洋側を中心に台風本体の活発な雨雲がかかるでしょう。道路があっという間に冠水するほどの、非常に激しい雨の降る所がありそうです。また沿岸部は暴風が吹き荒れるおそれがあります。台風の最接近のタイミングと道路への影響についてまとめました。台風の進路は台風6号は、今日1日(月)夜には暴風域を伴い沖縄本島に最