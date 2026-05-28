今日5月28日から防災気象情報が新しくなりました。気象庁が発表する警報・注意報などが大きく見直され、種類や名前が変わるものもあります。何が変わるのか、どう避難行動に結び付けていけばよいのか、大雨・台風シーズンを前に理解しておきたい主なポイントをまとめました。今日5月28日からスタート「新たな防災気象情報」とは今日5月28日午後からこれまで運用されてきた防災気象情報が大きく見直され、種類や名前が変更となりま