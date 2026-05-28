気象庁は今日28日、1か月予報を発表しました。向こう1か月、気温は全国的に高い見込みです。特に、6月初めは東海から九州にかけて10年に一度レベルの高温となる予想が出ています。また、降水量は西日本〜東日本の太平洋側で平年並みか平年より多い予想です。大雨に加えて、蒸し暑さによる熱中症にも警戒が必要です。西・東日本の太平洋側で降水量多い大雨警戒気象庁は今日28日、1か月予報を発表しました。向こう1か月の東日本〜