明日27日から28日は雨の範囲が西から広がり、雨や風が強まることもあるでしょう。その先は天気が短い周期で変化し、31日頃は真夏日地点が続出しそうです。1週目期間の初めは雨や風が強まる後半は晴れて気温上昇この期間は、前半ほど前線や低気圧の影響を受けやすくなります。明日27日(水)は西日本を中心に雨で、特に九州では大雨となる所がありそうです。28日(木)は雨の範囲が東日本から北日本まで広がり、ザッと強く降ること