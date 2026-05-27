今年の夏は、「暑さ」だけでなく、「雨の降り方」にも特徴がありそうです。雨の日が増えたり、晴れていても急に雨が降ったりと、すでに変化を感じている方もいるかもしれません。この先は、梅雨の雨から夏の夕立、さらには台風まで、雨の降り方が変わっていく可能性があります。今年の雨の特徴と注意点を見ていきます。晴れ間があっても油断できない梅雨今年は「雨の強まり」に特徴今年の梅雨は、晴れ間があっても油断できない展