今日25日の夜は、日本付近の上空を国際宇宙ステーション(ISS) /「きぼう」が通過します。全国的に観測のチャンスがあり、東京や大阪など2回見られる所もあります。時刻や観測のポイント、今夜の天気をまとめました。国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」が見られる地域や時刻国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大き