今日20日(水)は九州〜東北南部にかけて、最高気温30℃以上の真夏日が続出となりました。熊本や佐賀では、5月としては観測史上初めて1週間連続の真夏日となりました。明日21日(木)は、九州〜東北は雨で、真夏日地点は沖縄を中心に数地点とグッと減り、東京都心の最高気温は22℃と、北風がヒンヤリ感じられそうです。日々の気温差にご注意下さい。今日20日(水)は真夏日続出5月1位の所も今日20日(水)は、九州〜東北南部にかけて、最