明日20日から23日頃までは全国的に曇りや雨となり、季節外れの暑さは収まります。関東をはじめ、少しヒンヤリする所もあり、体調管理に注意が必要です。24日以降は晴れる日が多くなりますが、これまでのような極端な暑さにはならないでしょう。1週目曇りや雨で暑さ収まる季節外れの暑さは、ひとまず今日19日までとなりそうです。明日20日から21日は前線が延びて、雨の範囲が西日本から東日本、北日本へと広がってきます。22日と2