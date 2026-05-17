今夏(2026年)までに、「エルニーニョ現象」が発生する確率は90%と高まっています。夏場にエルニーニョ現象が発生すると日本は冷夏になりやすい傾向がありましたが、2000年代はエルニーニョでも記録的な高温となっています。気象庁は、今年から最高気温40℃以上を「酷暑日」とし名称を追加しました。今年の酷暑日の地点数は、直近10年間の平均と同程度か、やや多くなる見込みです。今年も災害級の暑さに警戒が必要です。今夏までに