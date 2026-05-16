最近1週間(今日16日正午まで)に震度1以上の揺れを観測した地震は44回で、このうち震度3以上の地震は7回ほど発生しています。昨日15日夜は、宮城県で震度5弱を観測する地震が発生しました。地震はいつ襲ってくるかわからないため、日頃からの備えが大切です。過去1週間に東北で震度5弱と震度4の地震最近1週間(今日16日正午まで)で震度1以上の揺れを観測した地震は44回で、このうち震度3以上の地震は7回ほど発生しました。最近1週間