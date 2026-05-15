今日15日は西日本で真夏日となった所があり、北海道でも真夏日一歩手前まで気温の上がった所がありました。18日(月)は暖気が流れ込み、関東では全国で今年初めての猛暑日が予想されます。体が暑さに慣れていない時期に季節外れの暑さとなりますので、熱中症に警戒してください。今日15日西日本で真夏日北海道も真夏日一歩手前の暑さ今日15日は西日本や北海道を中心に気温が上がりました。午後3時までに最高気温30℃以上の真夏