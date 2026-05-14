今日14日(木)も午前を中心に広く晴れますが、気温の上昇に伴って雨雲や雷雲が発達しやすくなります。九州から東北にかけて、急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。お出かけの時に晴れていても念のため雨具を今日14日(木)も、広い範囲で晴れて、気温がグンと上がってくるでしょう。その一方で、上空には寒気が居座ります。昨日13日と同じように、地上付近と上空の気温差が大きく、雨雲や雷雲が発達しやすい状況です。九州から