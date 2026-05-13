この先5月14日(木)〜5月26日(火)の期間は、前半は暑さのレベルがアップしそうです。今週末から真夏日(最高気温30℃以上)の地点が急増するでしょう。今回の暑さのピークは19日(火)で今年初めて100地点以上で真夏日となりそうです。後半は前線や湿った空気の影響で、太平洋側を中心にぐずついた天気となるでしょう。梅雨のはしりとなりそうです。5月14日(木)〜20日(水)今週末から暑さのレベルアップ14日(木)も上空の寒気の影響で、