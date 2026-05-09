今日9日は発達中の低気圧の影響で北日本を中心に風が強まっています。東北の太平洋側では夕方にかけて西よりの非常に強い風が吹くでしょう。建物への被害や飛来物に警戒が必要です。また、交通機関への影響にもお気をつけください。北海道や東北を中心に強い風今日9日(土)は、北海道付近で低気圧が発達しており、北日本を中心に西よりの風が強まっています。宮城県の女川では午前11時50分に最大瞬間風速30.8メートルを観測しました