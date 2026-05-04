今日4日(月・みどりの日)は発達する低気圧の影響で、全国的に風が強まるでしょう。北陸や東北、北海道では警報級の暴風となる恐れがあります。北海道では明日5日(火・こどもの日)にかけて積雪となる所があり、スリップ事故や交通機関の乱れにご注意ください。各地で風が強まる日本海側では急な雨や雷雨に注意低気圧や前線の影響で、昨日3日(日・憲法記念日)から西日本を中心に大雨になっている所があります。4日(月・みどりの日)