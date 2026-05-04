今日4日(月・祝)の日本列島は、夏と冬が同居しました。東京・練馬では、最高気温が30℃超え、関東で今年初の真夏日となりました。一方、北海道は寒気の影響で湿った雪が降り、平野部でも積もるおそれがあります。この先、どうなる?関東で今年初30℃以上の真夏日今日4日(月・祝)は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海から北海道付近に進みました。関東など東日本の雨は朝までに止み、日中は急速に天気が回復しました。日差し+