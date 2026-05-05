北海道は明日6日(水・祝)にかけて、風の強い状態が続くでしょう。特に、稚内など宗谷地方や、上川・留萌地方など日本海側の北部では、5日(火・祝)夕方〜夜遅くにかけて、最大瞬間風速30メートルと台風並みの暴風が吹き荒れ、Uターンラッシュなど交通機関に影響のおそれがあります。気象情報、交通情報をこまめに確認して下さい。北海道5月に季節はずれの積雪昨日4日(月・祝)は、発達する低気圧や寒気の影響で、北海道では季節外